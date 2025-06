La faccia tosta del trafficante di esseri umani | chiede il permesso di soggiorno espulso

Una scena che lascia senza parole quella di un trafficante di esseri umani, condannato per aver orchestrato il trasporto di 78 migranti pakistani, che ora si sbraccia cercando un permesso di soggiorno. La sua faccia tosta sfida ogni logica, mentre la polizia lo accompagna al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Un episodio che evidenzia quanto la disperazione possa spingere alle azioni più inconcepibili e quanto sia complicato arginare questa piaga sociale.

La Spezia, 19 giugno 2025 – Condannato per aver organizzato il trasporto in Italia di 78 migranti pakistani, prova a chiedere un permesso di soggiorno nella questura spezzina: la polizia porta un cittadino turco al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. Il 15 marzo 2023 il Tribunale di Locri (Reggio Calabria) lo aveva condannato alla pena di quattro anni di reclusione per traffico di esseri umani: 78 migranti a cui, il cittadino turco privo di ogni scrupolo, durante il viaggio verso le coste italiane aveva riservato ogni genere di trattamento inumano ai limiti del sopportabile. Nonostante la condanna e incurante della sentenza definitiva a suo carico, l’uomo martedì scorso si è presentato all’Ufficio Immigrazione della Questura della Spezia per richiedere un permesso di soggiorno per protezione internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it