la donna morta a villa pamphili ha un nome e ci auguriamo giustizia

un’esperienza sconvolgente e difficile da dimenticare. La bellezza del parco si scontra con il dramma di una perdita così tragica, rendendo ancora più urgente fare luce su questa terribile vicenda. Con la speranza che giustizia possa essere fatta, continuiamo ad attenderne gli sviluppi, perché ogni vita merita rispetto e riconoscimento, e la memoria di quella donna e di sua figlia non deve essere dimenticata.

C'è stato un momento, dopo ormai quasi due settimane dalla macabra scoperta dei due corpi a Villa Pamphili, in cui ho pensato (insieme a tanti) che il caso non sarebbe mai stato risolto. Vite ai margini – così sembrava all'inizio – identità sconosciute, un uomo scomparso nel nulla. Per chi, come me, quel parco lo conosce e lo frequenta ogni giorno, correre accanto ai luoghi dove sono stati ritrovati i corpi della donna e di sua figlia, è straziante. Vedere i peluche e i bigliettini lasciati su quel fazzoletto di terra dove il corpo di una bambina di soli 6 mesi è stata abbandonato, dopo essere stata strangolata e dove quello della madre, ormai irriconoscibile perché in avanzato stato di decomposizione, è stato gettato tra gli oleandri continua ad essere ogni giorno un colpo nello stomaco.