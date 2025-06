La disfida dei destri in Europa | Bardella RN punzecchia Meloni

In un’Europa sempre più frammentata, i duelli tra le forze di destra si intensificano, svelando tensioni profonde tra sovranisti e moderati. Jordan Bardella, copresidente dei Patrioti per l’Europa, non ha esitato a criticare la strategia “entrista” dei Conservatori e Riformisti Europei, alimentando una sfida che minaccia l’unità del fronte sovranista. La querelle in Parlamento Europeo promette di ridefinire gli equilibri politici, dando il via a una nuova disfida tra opposte visioni di europeismo.

Destra di lotta contro destra di governo a Strasburgo. Il copresidente del gruppo dei Patrioti per l'Europa (PfE) Jordan Bardella, del Rassemblement National francese, nel corso di una conferenza stampa ha criticato la strategia "entrista" dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr). La rottura del "cordone sanitario" a danno dei sovranisti nel Parlamento Europeo ha avuto

