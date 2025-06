La Diocesi avvicina i fedeli al Giubileo in programma dal Duomo l' appuntamento con le biciclette

di ritrovare la propria strada spirituale. Per rendere questa esperienza ancora più coinvolgente, la diocesi invita i fedeli a partecipare all’appuntamento con le biciclette davanti al duomo, un’occasione speciale per avvicinarsi al Giubileo in modo attivo e condiviso. Pedalando insieme, possiamo rafforzare legami di fraternità e vivere la grazia di questo anno sacro in modo autentico e partecipato.

Il Giubileo è un'opportunità di ritrovarsi, ri-costituire relazioni sane con Dio e con il prossimo. Come ricordava Papa Francesco, il Giubileo è un anno di Grazia, nuovo spazio di giustizia e fraternità, in cui tutti gli uomini abbiano le stesse possibilità di vivere la pace, la gioia e la.

