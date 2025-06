La denuncia del Codacons Cilento | Il ponte Tanagro ancora chiuso Serve un’inchiesta

La denuncia del Codacons Cilento mette in luce una situazione ormai insostenibile: il Ponte Tanagro, chiuso da quasi quattro anni, rappresenta un ostacolo ancora irrisolto per le comunità del Vallo di Diano. Nonostante i fondi pubblici e gli investimenti fatti, i cittadini attendono ancora una spiegazione sulla tempistica dei lavori. È giunto il momento di approfondire le cause e chiedere risposte concrete, perché un'infrastruttura così fondamentale non può rimanere in sospeso indefinitamente.

A quasi quattro anni dalla chiusura del Ponte Tanagro in località Caiazzano di Padula Scalo, nessuna data certa è stata comunicata per la fine dei lavori, né si intravede il completamento di un’opera infrastrutturale essenziale per le comunità del Vallo di Diano. Dal 29 ottobre 2021, il ponte, lungo appena 46 metri, resta inspiegabilmente interdetto al traffico. Un’opera già finanziata con fondi pubblici e con un appalto che prevedeva la conclusione entro 175 giorni come dichiarato il 25 luglio 2023 dall’allora presidente della Provincia di Salerno. L'articolo La denuncia del Codacons Cilento: “Il ponte Tanagro ancora chiuso. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - La denuncia del Codacons Cilento: “Il ponte Tanagro ancora chiuso. Serve un’inchiesta”

