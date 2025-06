La danza italiana protagonista sui palcoscenici civitanovesi.

La danza italiana si prende i palcoscenici di Civitanova con la "Nid Platform 2025", un evento imperdibile che dal 1 al 4 ottobre celebra la ricchezza e la diversità della danza contemporanea. Con 24 proposte tra performance innovative e visioni plurali, questa piattaforma si propone come un autentico crocevia di creatività e linguaggi artistici. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da un caleidoscopio di emozioni e suggestioni, perché il futuro della danza è già qui.

A Civitanova arriva la "Nid Platform 2025". La piattaforma della danza italiana si svolgerà nei palcoscenici civitanovesi e non solo tra il 1 e il 4 ottobre al titolo di "Dance, singular plural" a sottolineare la "pluralità di linguaggi, forme e visioni attraverso cui si declina oggi la danza contemporanea". Il programma proporrà 24 proposte in due sezioni: la "Programmazione" con 16 produzioni selezionate di cui 3 spettacoli "fuori formato" e 2 compagnie ospiti e "Open studios" con 6 progetti in attesa di debutto. L'inaugurazione si terrà mercoledì 1 ottobre nella chiesa di San Francesco con "Op.