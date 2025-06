La danza degli gnomi e altre fiabe | Marchese porta in libreria i racconti di Guido Gozzano

Preparati a entrare in un mondo incantato con "La danza degli gnomi e altre fiabe" di Guido Gozzano, una raccolta magica che affascina grandi e piccini. Arricchita da suggestive illustrazioni di Donatella Donatelli e curata con passione da Chiara Reale, questa antologia apre le porte a un universo di sogni e meraviglie. Disponibile da gennaio 2024, il libro promette di conquistare ogni lettore, trasportandolo in un viaggio tra magia e avventura.

Non solo per ragazzi: da gennaio 2024 arriva nelle librerie italiane e sul circuito Ibs il libro ”La danza degli gnomi e altre fiabe” di Guido Gozzano, a cura di Chiara Reale e con elaborazioni grafiche della fotografa Donatella Donatelli, edito da Marchese editore. La raccolta – inclusa nella collana Le Nuvole, dedicata dalla casa editrice napoletana specificamente ai bambini e ai ragazzi – comprende le dodici fiabe che lo scrittore torinese scrisse per il Corriere dei Piccoli nel 1911, periodo in cui pubblicò anche la sua più celebre raccolta poetica “I Colloqui”. Principi e principesse, maghi e incantesimi, bambini che si trasformano e animali parlanti: in queste fiabe c’è molto dell’universo poetico di un autore italiano molto amato e studiato e dei tanti riferimenti immaginifici classici che sanno stupire e affascinare i ragazzi di ogni epoca. 🔗 Leggi su Ildenaro.it