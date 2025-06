La coppa nelle mani di Polonara | Ora la mia sfida più tosta Ma sono pronto ad affrontarla

si dipinge sul volto di Achille Polonara, simbolo di speranza e resilienza. In un gesto di grande solidarietà, i giocatori della Virtus Bologna si stringono intorno a lui, pronti ad affrontare questa nuova sfida con coraggio e determinazione. La vittoria non è solo sul campo, ma anche nella battaglia quotidiana contro la malattia: perché insieme, nulla è impossibile.

La coppa è nelle mani di Achille Polonara. Gliela consegna capitan Marco Belinelli, insieme ad Alessandro Pajola e Toko Shengelia. Intorno alle 15.30 una piccola delegazione della Virtus si raduna nei pressi del padiglione 8 dell’ospedale Sant’Orsola, luogo in cui il loro compagno di squadra ha iniziato le cure contro la leucemia mieloide. Il numero 33 delle Vu Nere si emoziona all’arrivo dei compagni, ma l’immagine più bella è il sorriso che gli compare sul volto nel momento in cui si affaccia dalla finestra al terzo piano, dopo essersi intrattenuto per qualche minuto con i compagni: "Siamo campioni d’Italia", urla Polonara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it