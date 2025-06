La cooperativa Koinè dona tre dae pediatrici ai poli 0-6 cavrigliesi

In un gesto di grande solidarietà e attenzione alla salute dei più piccoli, la Cooperativa Koinè dona tre DAE pediatrici ai Poli 0-6 di Cavriglia, chiudendo un ciclo di incontri formativi con il Professor Stefano Stagi. Questa iniziativa rafforza il percorso di tutela e sicurezza dei bambini, contribuendo a creare un ambiente più protetto e preparato. Un passo importante che dimostra come comunità e professionisti possano collaborare per il benessere dei nostri figli.

Arezzo, 19 giugno 2025 – La donazione di tre Dae pediatrici, da parte della Cooperativa Koinè ai Poli 0-6 cavrigliesi, sigilla la conclusione della serie di incontri tenuti dal Professor Stefano Stagi, associato di pediatria dell’Università degli Studi di Firenze e operativo presso l’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze e del corso di formazione di primo soccorso pediatrico rivolto ai genitori dei bimbi frequentanti, appunto, i tre Poli 0-6 cavrigliesi. Le quattro parole chiave della serie di incontri “Cresciamo Insieme”, ovvero: CRESCERE – LEGGERE – FORMARSI – ABITARE, declinano al meglio la proposta educativa della Cooperativa Sociale Koinè, cui è affidata la gestione dei Poli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La cooperativa Koinè dona tre dae pediatrici ai poli 0-6 cavrigliesi

