La consigliera dimissionaria Coppola | Avevo previsto tutto

Antonella Coppola, ex consigliera comunale di Avellino, torna a far parlare di sé con una riflessione che sembra predire gli eventi. Dopo aver rassegnato le sue dimissioni in tempi non sospetti, ora rivive i momenti più difficili del suo passato politico, evidenziando analogie sorprendenti con le motivazioni che la portarono a lasciare il ruolo. La sua analisi offre uno sguardo approfondito su una realtà che molti avevano forse sottovalutato e che merita attenzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Antonella Coppola, già consigliera comunale di Avellino e dimessasi quasi subito, interviene dopo i fatti accaduti nel Consiglio comunale di ieri. “Successivamente alle mie dimissioni guardo sempre ogni consiglio comunale ma quello di ieri mi ha fatto rivivere in maniera profonda il mio trascorso politico e, purtroppo, le identiche motivazioni che mi spinsero a rassegnare le dimissioni. È con rammarico che rilevo come certe situazioni di stallo, ostruzionismo e difficoltà operativa, che ho vissuto personalmente, continuino a ripresentarsi, rallentando e ostacolando il lavoro di chi è impegnato con serietà e dedizione per il bene e il futuro della nostra città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La consigliera dimissionaria Coppola: “Avevo previsto tutto”

