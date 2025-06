la confessione e la grande atmosfera del corto di nicola sorcinelli

La confessione di Nicola Sorcinelli cattura l’essenza di un momento cruciale, attraversato da un’atmosfera palpabile e coinvolgente. In questo cortometraggio, la tensione tra passione e fine si svela attraverso interpretazioni profonde di Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli. È il bello del cinema: scoprire storie che ci emozionano e stimolare conversazioni significative con chi le ha create. È stato così per...

La fine incombente, una relazione che giunge al termine. La confessione di Nicola Sorcinelli è uno spaccato intenso di un momento, impreziosito dalle prove di Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli. C'è un aspetto degli eventi di cinema che resta invariato, che siano grandi o piccoli festival: la scoperta, la possibilità di imbattersi in qualcosa che colpisce e l'opportunità di indagarla parlandone con i diretti interessati. È stato così per La confessione, candidato tra i migliori corti ai David di Donatello, passato alla Mostra del Cinema di Pesaro. Ne è autore Nicola Sorcinelli, con cui abbiamo avuto modo di scambiare due chiacchiere per farci raccontare il progetto, la scintilla creativa da cui nasce, la lavorazione e il casting dei due protagonisti, Romana Maggiora Vergano e Andrea Arcangeli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it