La Confessione di Peter Gomez vince il premio per la televisione al Festival della Sintesi di Lucca

La Confessione di Peter Gomez conquista il cuore del Festival della Sintesi di Lucca, aggiudicandosi il Premio per la televisione. Con i suoi dieci anni di successi, questa kermesse celebra l’arte della sintesi tra incontri, dibattiti e protagonisti di spicco. Un evento imperdibile che quest’anno approfondisce il tema della “brevità intelligente” in vari ambiti, promettendo emozioni e riflessioni. La manifestazione si conferma come punto di riferimento per chi crede nel potere delle idee concise e impattanti.

La Confessione di Peter Gome z ha vinto il Premio per la televisione al Festival della Sintesi di Lucca che festeggia i suoi primi dieci anni con appuntamenti fino al 21 giugno. Anche quest’anno la formula resta quella collaudata: incontri pomeridiani e appuntamenti serali con protagonisti del panorama nazionale, chiamati a confrontarsi sul concetto di “brevitĂ intelligente” in ambiti come letteratura, poesia, costume, geopolitica, giornalismo, calcio e teologia. Il premio è stato assegnato a Peter Gomez, giornalista d’inchiesta, ideatore e conduttore del programma che, “giunto alla sua 17esima edizione, è una sintesi dove indagine e confidenza si alleano, una genera l’altra, creando quella giusta distanza che sul piccolo schermo è merce rara”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Confessione di Peter Gomez vince il premio per la televisione al Festival della Sintesi di Lucca

In questa notizia si parla di: confessione - peter - gomez - premio

La Confessione di Peter Gomez vince il premio per la televisione al Festival della Sintesi di Lucca; Al via il “Festival della Sintesi“. Premi a Marianna Aprile e Peter Gomez; Pino Strabioli ospite di Peter Gomez a La Confessione: la vita e la carriera tra teatro e televisione del regista, attore e conduttore di Orvieto.

La Confessione, Peter Gomez intervista il pugile Fragomeni: “Una storia di riscatto” - Il format realizzato da Loft Produzioni per Discovery Italia e condotto da Peter Gomez ospita ... Da ilfattoquotidiano.it

La Confessione di Peter Gomez alle 20.15 su Rai3. Maraini e la prigionia in Giappone, Papaleo attore per caso – LE ANTICIPAZIONI - ultima puntata di questa terza stagione de La Confessione di Peter Gomez, ha parlato in termini addirittura entusiastici ... Scrive ilfattoquotidiano.it