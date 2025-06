La Confartigianato Latina apre lo sportello per l' Immigrazione

La Confartigianato Latina lancia il nuovo Sportello per l’Immigrazione, uno spazio dedicato a imprenditori e lavoratori per affrontare con facilità le pratiche legate all’assunzione e alla gestione del personale straniero. Situato in Via dei Boi 17/19, questo servizio rappresenta una risorsa fondamentale per rispondere a tutte le esigenze di conformità e innovazione nel mondo del lavoro. Vieni a scoprire come possiamo aiutarti a fare la differenza!

La Confartigianato Latina ha aperto lo Sportello per l'Immigrazione, risorsa utile per molte attività, presso la sede in Via dei Boi 1719 a Latina. "Molti imprenditori del nostro territorio ci chiedono chiarimenti su come assumere personale straniero in modo regolare, oppure come gestire.

