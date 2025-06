La comunità cristiana piacentina prega di fronte alla tragedia del feto morto

La comunità cristiana piacentina si unisce nel dolore e nella preghiera di fronte alla drammatica perdita del feto avvenuta all’ospedale, un episodio che ha scosso profondamente tutta la diocesi. Con il vescovo monsignor Adriano Cevolotto, la comunità si stringe nel conforto spirituale e nell’impegno a sostenere chi attraversa momenti di sofferenza. Di fronte a ogni tragedia e...

Anche la comunità cristiana piacentina con il vescovo monsignor Adriano Cevolotto è rimasta scossa dall'episodio avvenuto all'ospedale nella mattinata di giovedì 19 giugno con il ritrovamento di un feto morto nei bagni del Pronto Soccorso. Lo rende noto la Diocesi: «Di fronte a ogni tragedia e.

