La classifica delle università migliori del mondo Qs | per la prima volta un’italiana tra le top 100

Per la prima volta nella storia, l'Italia conquista un posto di rilievo tra le eccellenze globali dell'istruzione superiore, con il Politecnico di Milano che si inserisce nella top 100 del QS World University Rankings. Questa storica conquista sottolinea il valore dei nostri atenei e stimola un rinnovato orgoglio nazionale. La classifica, basata su sei indicatori fondamentali come reputazione accademica e rapporto docenti-studenti, ci invita a riflettere sulle future opportunità di crescita e innovazione nel sistema universitario italiano.

Il QS World University Rankings di quest'anno vede per la prima volta un ateneo italiano nella top 100 con la posizione 98 del Politecnico di Milano. Al vertice della classifica delle università migliori del mondo si riconferma invece il Mit di Boston seguito dall'Imperial College di Londra e da Stanford. La classifica in base a sei indicatori chiave: reputazione accademica, reputazione dei datori di lavoro, rapporto docentistudenti, citazioni per docente, rapporto docenti internazionali e rapporto studenti internazionali.