La classifica delle università migliori del mondo Qs | per la prima volta un'italiana tra le top 100

Per la prima volta nella storia, l’Italia conquista un posto tra le migliori università mondiali, con il Politecnico di Milano che si colloca al 98° posto nel prestigioso QS World University Rankings. Un risultato che testimonia il crescente splendore del sistema universitario italiano e la sua competitività internazionale. La classifica si basa su sei indicatori fondamentali: reputazione accademica, dei datori di lavoro, rapporto docenti/studenti, citazioni e altri parametri chiave. È un traguardo che apre nuove prospettive di eccellenza e riconoscimento globale.

