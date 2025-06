La classifica delle 100 università migliori del mondo | c’è anche un’italiana

Il mondo dell’istruzione superiore celebra un traguardo storico: il Politecnico di Milano entra per la prima volta nella prestigiosa top 100 del QS World University Rankings 2026, posizionandosi al 98° posto. Un risultato che riflette eccellenza, innovazione e impegno, confermando l’Italia come protagonista nel panorama accademico globale. Questo successo apre nuove prospettive e conferma che la qualità italiana può conquistare le vette più alte a livello mondiale.

All’interno della top 100 del QS World University Rankings 2026, cioè il report sulle migliori università al mondo pubblicato il 19 giugno, c’è anche un ateneo italiano. È stato il Politecnico di Milano a centrare quello che è un risultato storico. Per la prima volta, infatti, un’università d’Italia entra in graduatoria tra le prime 100 posizioni. Il PoliMi ha guadagnato in un anno 13 posizioni ed è così salito al 98esimo posto in classifica generale. Un risulta straordinario, nonostante la netta distanza dalle prime dieci. Cinque i parametri principali utilizzati per la valutazione: ricerca, insegnamento, possibilità offerte nel mondo del lavoro, livello di connessione internazionale e sostenibilità. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La classifica delle 100 università migliori del mondo: c’è anche un’italiana

