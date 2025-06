La circonvallazione di Santa Giustina è realtà | dopo anni di rinvii striscioni e incidenti parte il cantiere ma non tutti la vogliono

Dopo anni di attese, rinvii e tensioni, finalmente il cantiere della circonvallazione di Santa Giustina 232 prende il via, segnando un passo importante per il collegamento tra Rimini e Santarcangelo. Tuttavia, non tutti sono felici di questo progetto, che ha acceso un acceso dibattito tra favorevoli e contrari. La questione si inserisce in una storia complessa di divisioni e speranze, rivelando quanto un’opera possa diventare simbolo di unità o di fratture.

È un collegamento cruciale tra Rimini e Santarcangelo. Eppure nulla quanto la via Emilia nei decenni è riuscita a dividere i cittadini, specialmente quelli dell'abitato di Santa Giustina, tra favorevoli e contrari alla costruzione di una nuova circonvallazione alternativa, progetto in capo ad.

