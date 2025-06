La Cina e le corse allo spazio | la Luna Marte e la supremazia orbitale che passa per migliaia di satelliti

La corsa allo spazio tra Cina e altre potenze mondiali si intensifica, con progetti rivoluzionari come la "Three Body Computing Constellation", un supercomputer orbitale composto da oltre 2.800 satelliti dotati di intelligenza artificiale. Questa innovazione potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui elaboriamo i dati spaziali, aprendo nuove frontiere nella supremazia orbitale e nelle esplorazioni future. Camilla Colombo, professoressa del...

La Repubblica Popolare Cinese ha recentemente lanciato in orbita i primi satelliti che andranno a comporre la " Three Body Computing Constellation ", un supercomputer dotato di intelligenza artificiale e composto da oltre 2.800 satelliti, in grado di elaborare i dati direttamente nello spazio. "Riuscire ad elaborare i dati in orbita tramite l'intelligenza artificiale sarebbe uno sviluppo importante – spiega Camilla Colombo, professoressa del Dipartimento di Scienza e Tecnologia Aerospaziale del Politecnico di Milano – la trasmissione a terra dei dati raccolti dai satelliti infatti costa e pesa parecchio, soprattutto quando si tratta di missioni relative all' osservazione terrestre ".

