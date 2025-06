La Cina chiede a Israele di cessare immediatamente i combattimenti

In un appello che risuona come una richiesta urgente di pace, la Cina si rivolge a Israele e Iran affinché cessino immediatamente i combattimenti e si impegnino per una de-escalation. La priorità deve essere la sicurezza e il benessere delle popolazioni della regione, mentre il mondo guarda con apprensione. La speranza è che questo richiamo possa segnare l'inizio di un nuovo percorso verso la stabilità e la pace duratura.

Pechino, 19 giu. (askanews) - La Cina ha invitato le parti coinvolte nel conflitto tra Israele e Iran, "in particolare Israele", a cessare immediatamente i combattimenti e a impegnarsi per una de-escalation. "La Cina invita fermamente tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare Israele, a dare priorità agli interessi delle popolazioni della regione, a cessare immediatamente il fuoco e mettere fine ai combattimenti, nonché ad allentare le attuali tensioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante il consueto punto stampa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Cina chiede a Israele di cessare immediatamente i combattimenti

In questa notizia si parla di: israele - cina - cessare - immediatamente

La Cina distribuisce viveri a Gaza sfidando Israele? La falsa narrazione anti Europa diffusa sui social - La recente viralità di un video su TikTok, che sostiene che la Cina stia distribuenti viveri a Gaza sfidando Israele, ha generato confusione e disinformazione.

«La Cina invita fermamente tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare #Israele, a mettere al primo posto gli interessi della popolazione della regione, a cessare immediatamente il fuoco e a interrompere i combattimenti», ha dichiarato #iakunil del min.Es Vai su X

Guterres chiede a Israele e Iran di fermare il l'escalation del conflitto Il 13 giugno, il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha chiesto a Israele e Iran a cessare l'escalation del conflitto. Guterres ha scritto sui social media: “Israele ha bombardato le st Vai su Facebook

La Cina chiede a Israele di cessare immediatamente i combattimenti; La Cina cambia passo: «No alla legge della jungla»; La Cina evacua 1.600 cittadini dall'Iran e centinaia da Israele, avverte sul rischio congestione ai confini.

Lanci incrociati di missili. Raid su ospedale di Soroka. Teheran contro Aiea: "Complice di Israele" - Cina: profondamente preoccupati, allentare le tensioni Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che Pechino è “profondamente preoccupata” per il conflitto tra Iran e Israele e ha invitato entramb ... Scrive msn.com

La Cina si oppone all'uso della forza nel conflitto tra Israele e Iran - La Cina ha espresso la sua "piena contrarietà" all'uso della forza dopo che il presidente Donald Trump ha intimato all'Iran, dicendo che la sua "pazienza stava finendo", di accettare le condizioni di ... Come scrive laregione.ch