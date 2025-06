la ceo di x presto offriremo investimenti e trading sul social

Immagina di poter investire e fare trading direttamente sul social media che frequenti ogni giorno. La CEO di X, Linda Yaccarino, ha annunciato che presto gli utenti potranno entrare nel mondo degli investimenti senza lasciare la piattaforma, con l’eventuale lancio di una carta di credito o debito in vista. Una rivoluzione che cambierà il modo di interagire con il social e il mercato finanziario. Resta sintonizzato: il futuro è già alle porte.

Gli utenti di X saranno "presto" in grado di fare investimenti e trading sul social media. Lo ha detto l'amministratore delegato Linda Yaccarino in un'intervista al Financial Times, sottolineando che la società sta valutando la possibilità di emettere una carta di credito o di debito quest'anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net