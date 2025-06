la ceo di x presto offriremo investimenti e trading sul social

Presto, gli utenti di X potranno unire il mondo dei social e degli investimenti in modo innovativo. La CEO Linda Yaccarino ha annunciato che la piattaforma introdurrà funzioni di trading e investimenti direttamente sul social, oltre a valutare la possibilità di emettere una carta di credito o debito entro quest'anno. È il momento di prepararsi a un nuovo modo di interagire con i propri investimenti, tutto all’interno del social media.

