La catena di supermercati che ha aperto anche a Monza e in Brianza dei ristoranti su ruote

Iper La grande i rivoluziona il modo di fare spesa e di gustare il cibo, portando la qualità direttamente a casa dei clienti con i suoi innovativi ristoranti su ruote. Questa iniziativa, già attiva a Monza e in Brianza, trasforma il tradizionale shopping in un’esperienza multisensoriale, combinando convenienza e delizie gastronomiche. Scopri come questa catena sta accelerando verso un nuovo modo di vivere la cucina e il commercio locale.

L'insegna della grande distribuzione Iper La grande i ha annunciato il lancio di una nuova iniziativa. Non più soltanto i supermercati e i reparti dove i colienti potranno rifornirsi di prodotti ma anche dei ristoranti "su ruote". Food truck tramite cui raggiungere i clienti con specialità.

La catena di supermercati di Milano ha aperto dei ristoranti su ruote: l'era dei food truck.

