La Cassazione respinge il ricorso Ergastolo confermato per il duplice omicida Hicham

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Jawad Hicham, condannato per il tragico duplice omicidio di Sara Ruschi e Brunetta Rinaldi. Un episodio che ha scosso l’intera comunità e sollevato importanti riflessioni sulla lotta contro la violenza di genere. La decisione rappresenta un segnale forte di giustizia, riaffermando il valore della tutela delle vittime e della fermezza delle istituzioni. L’avvocato Maria...

La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Jawad Hicham, il 39enne che nella notte tra il 12 e il 13 aprile 2023 uccise la compagna Sara Ruschi e la madre di lei, Brunetta Rinaldi. Un duplice femminicidio punito dalla corte d'assise del tribunale di Arezzo con il carcere a vita. L'avvocato Maria. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - La Cassazione respinge il ricorso. Ergastolo confermato per il duplice omicida Hicham

