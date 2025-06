La cagnolina Ginger fa scappare i ladri | sventato il furto in casa dell'ex sindaco Dario Nardella

Una piccola eroe a quattro zampe ha fatto la differenza: Ginger, la vivace Jack Russell dell’ex sindaco Dario Nardella, ha sventato un tentativo di furto notturno. Con il suo coraggio e il suo incessante abbaiare, questa cagnolina di soli 5 chili ha messo in fuga i ladri, salvando la casa da un possibile colpo. La storia dimostra come anche i più piccoli possono essere grandi protagonisti. Continua a leggere per scoprire come si è svolto tutto.

Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, dei ladri sono entrati in casa dell’ex sindaco di Firenze, Dario Nardella. A sorprenderli è stata Ginger, la sua Jack Russell di 5 chili, che con i suoi abbai li ha messi in fuga. Bottino, e tanta paura per i malintenzionati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

