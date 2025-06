La Borsa di Tokyo apre in calo tra incertezze Fed e tensioni in Medio Oriente

La Borsa di Tokyo apre in territorio negativo, riflettendo le incertezze lasciate dalla Federal Reserve e le tensioni crescenti in Medio Oriente. Dopo una seduta caratterizzata da segnali contrastanti negli Stati Uniti, gli investitori si trovano a dover navigare tra timori geopolitici e aspettative di politica monetaria. In questo contesto instabile, il Nikkei segna appena -0,16%, a testimonianza di un mercato cauto e in attesa di sviluppi più chiari. La giornata promette di essere ricca di sfide e opportunità per gli operatori.

La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno meno, dopo la chiusura contrastata degli indici statunitensi, che ha seguito il nulla di fatto della Federal Reserve in materia di tassi di interesse, e mentre rimangono i timori sull'evoluzione del conflitto in Medio Oriente tra Israele e Iran. In apertura il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,16% a quota 38.821,83, con una perdita di 63 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile a 144,80 sul dollaro e a 166,20 sull'euro.

