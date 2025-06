La bella storia | Sono arrivato in condizioni disastrose il reparto Malattie Infettive dello Spaziani mi ha salvato la vita

La storia di Onorio è un toccante esempio di come la buona sanità possa fare la differenza. Arrivato in condizioni disperate, il reparto Malattie Infettive dell’ospedale Spaziani di Frosinone ha mostrato professionalità e dedizione, salvandogli la vita. Un gesto che rafforza la fiducia nel sistema sanitario e ricorda quanto siano fondamentali figure come queste per la nostra comunità. La loro cura e competenza sono un vero patrimonio.

Un'altra storia di buona sanità che arriva dall'ospedale Spaziani di Frosinone. Sul proprio profilo social Onorio ha ringraziato il reparto Malattie Infettive del nosocomio del capoluogo per avergli salvato la vita. Il post di ringraziamenti: "Solo oggi scrivo questo messaggio dopo una visita. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - La bella storia: "Sono arrivato in condizioni disastrose, il reparto Malattie Infettive dello Spaziani mi ha salvato la vita"

