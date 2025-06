La bandiera italiana non è sempre stata così | ecco il giorno in cui è cambiata per sempre

La bandiera italiana, simbolo di unità e orgoglio nazionale, ha radici profonde e una storia ricca di significato. Originariamente ispirata dai moti giacobini e rivoluzionari, la sua evoluzione culminò il 7 gennaio 1797 con l’adozione del tricolore. Questo giorno segnò un punto di svolta, rendendo la bandiera non solo un vessillo, ma un vero e proprio simbolo di libertà, fede e amore per la patria, che ancora oggi ci unisce.

La bandiera italiana, simbolo riconosciuto dell’unità nazionale, trae origine dai moti giacobini ispirati alla Francia rivoluzionaria. Il 7 gennaio 1797 la Repubblica Cispadana adottò il tricolore su proposta di Giuseppe Compagnoni, ispirandosi alle uniformi della guardia milanese: verde, bianco e rosso. Il verde indicava libertà e uguaglianza, il bianco fede e il rosso l’amore per la patria. Questi colori affondano le loro radici negli stendardi delle Legioni che combattevano per l’indipendenza, diventando presto un segno distintivo del Risorgimento. Nel 1848 il tricolore adottò la disposizione verticale, verde, bianco, rosso, sotto Carlo Alberto e fu ufficializzato come bandiera del Regno d’Italia nel 1861, con lo stemma sabaudo al centro. 🔗 Leggi su Cultweb.it