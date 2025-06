La bancarella di libri usati dice addio dopo 68 anni

Dopo quasi sette decenni di passione e scoperte, la bancarella di libri usati di piazza della Libertà a Firenze si appresta a chiudere i battenti. Un luogo dove ogni volume aveva il suo racconto, un punto di riferimento per gli amanti della lettura e della cultura. Ma questa storia non è ancora finita; forse, qualcuno potrà scrivere un nuovo capitolo e mantenere vivo questo prezioso presidio culturale.

Firenze, 19 giugno 2025 – Tra le pagine ingiallite dal tempo, le copertine sistemate con cura e i titoli scelti con passione, ogni libro racconta una storia. Ma adesso a chiudersi sarà la storia della bancarella dei libri usati di piazza della Libertà, che dopo quasi 70 anni d’attività si prepara al suo ultimo giorno: sabato 28 giugno. «A meno che qualcuno non si faccia avanti per rilevarla e far sopravvivere questo presidio culturale», dicono la titolare Antonietta Composto e il marito Franco, da quasi 25 anni dietro il banco all’angolo tra viale Don Minzoni e via Pier Capponi. La decisione è maturata lentamente, con l’età e con il desiderio di fare spazio ai nipoti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La bancarella di libri usati dice addio dopo 68 anni

