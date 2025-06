La Banca d’Inghilterra tiene fermi i tassi d’interesse al 4,25%

La Bank of England ha deciso di mantenere i tassi d’interesse invariati al 4,25%, confermando una posizione attendista in un contesto economico complesso. Dopo la decisione della Federal Reserve, gli analisti non si sono stupiti, considerando l’inflazione nel Regno Unito ancora elevata e distante dall’obiettivo del 2%. Questa strategia riflette le sfide di un’economia che cerca di bilanciare crescita e stabilità. Ma cosa ci riserva il futuro?

Dopo la Fed anche la Bank of England ha annunciato un nulla di fatto sui tassi d'interesse, che restano fermi al 4,25%, senza suscitare alcuna sorpresa negli analisti, che si attendevano una impostazione restrittiva a causa di un"inflazione ancora alta in Regno Unito. L'inflazione in UK resta infatti ben oltre il 2%, non solo lontana dal target del 2% fissato dalla banca centrale, ma anche ben al di sopra dei livelli medi dell'Area Euro (all'1,9%). Negli ultimi due anni si è registrato un processo disinflazionistico in Regno Unito – spiega lo statement – con il venir meno degli shock esterni e grazie all'orientamento restrittivo della politica monetaria, che ha attenuato gli effetti di secondo livello e stabilizzato le aspettative di inflazione a lungo termine.

