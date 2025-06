La Banca centrale svizzera taglia i tassi a zero

La Banca Centrale Svizzera ha deciso di tagliare i tassi allo zero, una mossa attesa che potrebbe rivoluzionare il panorama economico del Paese. Mentre il franco svizzero recupera terreno rispetto all'euro, gli investitori si interrogano sulle future strategie monetarie e sulle conseguenze di questa scelta sugli scambi internazionali. È il momento di analizzare come questa decisione plasmerà il mercato nei prossimi mesi.

La banca centrale della Svizzera ha tagliato i tassi dello 0,25% a zero. La decisione era per molti versi attesa. Il franco svizzero ha intanto pareggiato le perdite rispetto all'euro.

La Banca centrale cinese riduce il Loan prime rate per stimolare la crescita economica - La Banca Centrale cinese (Pboc) ha ulteriormente ridotto il Loan Prime Rate dal 3,1% al 3%, dopo un precedente taglio di 25 punti base ad ottobre.

Ritorno a sotto zero? Mentre si avvicina il momento del verdetto tassi Fed, sale la trepidazione per l'annuncio di un'altra banca centrale. Si riapre era tassi negativi? Tutta colpa del franco con dazi Trump, e c'è chi inizia a dire no https://money.it/banche-centrali- Vai su X

Settimana prossima la Banca nazionale svizzera potrebbe annunciare un'ulteriore riduzione del suo tasso direttore. Vai su Facebook

