La 500 fermata dai killer e i colpi di lupara | l' omicidio di Calogero Morreale dopo 50 anni è ancora irrisolto

Sono passati 50 anni da un episodio drammatico che ancora oggi scuote la coscienza collettiva: l’omicidio di Calogero Morreale, segretario socialista di Roccamena, freddamente assassinato in un agguato violento. Una vicenda irrisolta, avvolta nel mistero, che testimonia come la giustizia possa talvolta restare in sospeso. Un caso che ci invita a riflettere sulla lotta per la verità e sulla memoria di chi ha pagato con la vita il suo impegno.

Un'auto bloccata con un pretesto, due killer che si avvicinano e sparano. Scariche di lupare e pistole: così è morto Calogero Morreale, 35 anni. E' il 18 giugno 1975, mezzo secolo fa esatto. La vittima è un segretario della sezione socialista di Roccamena e responsabile dell'Alleanza contadini.

