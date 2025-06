Koopmeiners sintetico ma diretto | ha celebrato così la vittoria della Juventus e il ritorno in campo dall’infortunio – FOTO

Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha celebrato con entusiasmo la vittoria 5-0 contro l’Al Ain nel suo esordio al Mondiale per Club, segnando anche un emozionante ritorno in campo dopo oltre due mesi di stop a causa di un infortunio. La sua testimonianza, condivisa su Instagram, sottolinea la determinazione e il desiderio di riprendere il ritmo. Un debutto che fa ben sperare per il futuro della squadra.

Koopmeiners, centrocampista della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria all'esordio del Mondiale per Club contro l'Al Ain per 5-0. Attraverso il proprio profilo Instagram, il centrocampista bianconero Teun Koopmeiners ha voluto scrivere questo messaggio dopo il successo all'esordio del Mondiale per Club per 5-0 contro l'Al Ain e il suo rientro in campo dall'infortunio dopo oltre due mesi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Teun Koopmeiners (@teunkoopmeiners) PAROLE – «Buon inizio di Mondiale per Club».

