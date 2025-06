Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso | è ufficiale la scelta sull’attaccante titolare per Al Ain Juve

Tensioni e scelte decisive scuotono il settore offensivo della Juventus: Tudor ha finalmente deciso chi guiderà l’attacco nell’esordio contro l’Al Ain al Mondiale per Club. Kolo Muani o Vlahovic? La risposta ufficiale arriva ora, segnando un momento cruciale nella stagione bianconera. La domanda resta: quale di questi talenti sarà il protagonista sulla scena internazionale? Scopriamolo insieme, perché il debutto promette emozioni e colpi di scena.

Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: scelta ufficiale per l’attacco. Chi guiderà il reparto avanzato all’esordio al Mondiale per Club contro l’Al Ain. Sono ufficiali le formazioni di Al Ain Juve, il match d’esordio per la squadra di Tudor al Mondiale per Club. I bianconeri sono di scena a Washington contro il club emiratino. L’allenatore ha scelto l’attaccante titolare. Sarà Kolo Muani la prima punta nell’ormai consueto 3-4-2-1 disegnato dal tecnico della Juventus. Dusan Vlahovic partirà quindi inizialmente dalla panchina. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani o Vlahovic? Tudor ha deciso: è ufficiale la scelta sull’attaccante titolare per Al Ain Juve

Questo qua deve prendere più palloni perché è un grande centravanti e la squadra deve giocare per lui. " Così, al termine di uno Juventus-Milan finito 0-0 nell'aprile 2024, Zlatan Ibrahimovic si è rivolto a Vlahovic e Kostic, mentre Allegri passava nei pressi del

