Kolo Muani MVP di Al Ain Juve | il bomber francese parla così dopo la grande vittoria dei bianconeri – VIDEO

Kolo Muani si conferma protagonista indiscusso ad Al Ain, conquistando il titolo di MVP con una doppietta che ha fatto sognare i tifosi della Juve. Il suo esordio nel Mondiale per Club è stato semplicemente spettacolare, e le sue parole catturano l’entusiasmo di un momento memorabile. La vittoria dei bianconeri rappresenta solo l’inizio di un’avventura entusiasmante: il meglio deve ancora venire.

Kolo Muani MVP di Al Ain Juve: il VIDEO con le parole dell’attaccante francese dopo la grande vittoria. Una grande doppietta quella di Kolo Muani in Al Ain Juve che ha permesso ai bianconeri di iniziare alla grande il Mondiale per Club. Il video pubblicato dal club su X per celebrare l’attaccante francese dopo il bell’esordio nella competizione. Il videomessaggio del migliore in campo contro l'Al-Ain???? @FIFACWC pic.twitter.comDey4H1BHCg — JuventusFC (@juventusfc) June 19, 2025 PAROLE – «Ciao tifosi, sono molto felice di questa vittoria e del premio di man of the match. Ci vediamo alla prossima partita». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com