Kolo Muani lancia due messaggi a Tudor | è lui l’attaccante da cui la Juve deve ripartire nel suo processo di ricostruzione! La sua doppietta contro l’Al Ain al Mondiale per Club fa trasparire diversi valori

Kolo Muani si fa strada nel cuore della Juventus, lanciando due messaggi chiari a Tudor: lui è il vero punto di riferimento offensivo su cui riporre le speranze per il futuro. La doppietta contro l'Al Ain al Mondiale per club conferma il suo valore e la sua importanza nel progetto bianconero. Ora, Tudor deve scegliere: affidarsi a Kolo Muani o continuare a cercare alternative. La scelta sembra fatta: è lui, il centravanti che può cambiare le sorti della Juve.

di Matteo Barile Kolo Muani guida una Juve in formato mondiale e "avvisa" Tudor: è lui il centravanti da cui ripartire per il futuro prossimo. Ormai anche Igor Tudor sembra aver cambiato definitivamente idea. Al netto della stima già esternata per Dusan Vlahovic, il centravanti ideale su cui deve poggiarsi il peso specifico offensivo di questa Juve non può che essere Randal Kolo Muani. Dopo un periodo di appannamento di due mesi, durato precisamente dal 23 febbraio al 23 aprile, il francese è tornato a dare la risposta migliore che un bomber possa fornire: dare del "tu" al goal. Se le tre realizzazioni contro il Monza, contro la Lazio e il Venezia hanno contribuito a qualificare i bianconeri alla prossima edizione della Champions League, assume ben altro significato la doppietta messa a segno contro l'Al-Ain.

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

