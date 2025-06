Kolo Muani Juventus avanti tutta per il riscatto del francese | nuovi contatti col PSG ci sono due opzioni sul tavolo

La Juventus dà il massimo per assicurarsi Kolo Muani, il promettente centravanti francese arrivato a gennaio. Con nuovi contatti col PSG e due opzioni sul tavolo, il club bianconero si prepara a fare un investimento strategico per rinforzare l’attacco. Mentre la squadra di Tudor si gode la vittoria al Mondiale per Club, la dirigenza lavora senza sosta per costruire un futuro ambizioso. La sessione di mercato si fa infuocata: le prossime mosse potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Kolo Muani Juventus, avanti tutta per il riscatto del centravanti francese arrivato lo scorso gennaio: nuovi contatti col PSG, due le opzioni sul tavolo. Dal campo al mercato. Sono ore caldissime in casa Juventus: da un lato la squadra di Tudor che ha battuto l’ Al Ain 5-0 nella sfida d’esordio al Mondiale per Club, dall’altra una dirigenza che sta già lavorando per allestire la rosa della prossima stagione. Una squadra di cui potrebbe ancora fare parte Randal Kolo Muani. Come confermato da Nicolò Schira i piani de club bianconero non sono cambiati: l’intenzione è di trovare un accordo col PSG per estendere il prestito e inserire un diritto o obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, avanti tutta per il riscatto del francese: nuovi contatti col PSG, ci sono due opzioni sul tavolo

In questa notizia si parla di: juventus - muani - avanti - tutta

Juventus, l’indizio di mercato è chiarissimo: coinvolti Vlahovic e Kolo Muani - La Juventus si prepara a un'importante strategia di mercato in vista della prossima stagione. Un indizio chiaro coinvolge due attaccanti: Vlahovic e Kolo Muani.

Che spettacolo la Juventus! Segna tutto il tridente, i bianconeri chiudono il primo tempo avanti 4-0 grazie alle reti di Kolo Muani (doppietta), Conceiçao e Yildiz Vi aspettavate un esordio così della Juve? Vai su Facebook

#Juventus - Trio inedito in difesa per #Tudor, in avanti #KoloMuani preferito a #Vlahovic (3-5-2) Di Gregorio; Alberto Costa, Kelly, Savona; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani #VeneziaJuve @calciomercatoit Vai su X

Kolo Muani rifà la Juve: la nuova formula Giuntoli accontenta anche il Psg; Kolo Muani Juve, avanti tutta: le ultimissime novità; Juve, per Kolo Muani spunta il prestito con obbligo. In avanti torna di moda Adeyemi.

tudor dopo juve-al ain - Il tecnico croato nel debutto al Mondiale per club si gode le cinque reti segnate e anche una squadra che dimostra un'ottima condizione fisica: "Siamo andati forte" ... Riporta gazzetta.it

Al Ain-Juve diretta Mondiale per Club: doppietta di Kolo Muani - Dopo l'incontro alla Casa Bianca nello Studio Ovale con il presidente Trump la Juventus di Tudor è pronta a fare il suo esordio nel Mondiale per Club contro l'Al Ain dell'ex Roma e ... Come scrive msn.com