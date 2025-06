Kolo Muani Juventus adesso il PSG cambia le carte in tavola e coglie i bianconeri in contropiede! Potrebbero richiedere questo per lasciare andare il francese

Le trattative di mercato si infiammano: il Paris Saint-Germain, deciso a mettere le mani su Randal Kolo Muani, potrebbe modificare le proprie richieste per convincere la Juventus a lasciar partire il talentuoso francese. Con le ore calde in casa bianconera, tra vittorie e strategie future, il destino di Muani resta appeso a un filo. Come evolverà questa intricata vicenda? Solo il tempo dirà se i bianconeri sapranno resistere alle sirene parigine o cederanno alle avances del PSG.

Kolo Muani Juventus, i parigini potrebbero fare questa richiesta ai bianconeri! Come potrebbe evolversi la vicenda. Sono ore caldissime in casa Juventus: da un lato la squadra di Tudor che ha battuto l’ Al Ain 5-0 nella sfida d’esordio al Mondiale per Club, dall’altra una dirigenza che sta già lavorando per allestire la rosa della prossima stagione. Una squadra di cui potrebbe ancora fare parte Randal Kolo Muani, anche se non in prestito. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il PSG potrebbe cogliere di sorpresa la Juve con una richiesta ben precisa: il club campione d’Europa sarebbe intenzionato a chiedere soldi subito per monetizzare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juventus, adesso il PSG cambia le carte in tavola e coglie i bianconeri in contropiede! Potrebbero richiedere questo per lasciare andare il francese

