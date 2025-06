Kolo Muani Juve | quante possibilità ci sono per il francese di restare in bianconero? Il giornalista si pronuncia in merito e rivela che…Tutta la verità

Il futuro di Randal Kolo Muani alla Juventus è ancora incerto, e le possibilità di vederlo restare in bianconero dipendono da diversi fattori. Il giornalista Emanuele Baiocchini ha analizzato la situazione, svelando dettagli e verità nascoste sul calciomercato della Vecchia Signora. Tra possibilità concrete e altre meno probabili, scopriamo insieme quale strada potrebbe intraprendere il francese e cosa potrebbe riservare il mercato nei prossimi mesi.

Kolo Muani Juve, quella novità rischia di allontanare definitivamente il portoghese dai bianconeri: il motivo spiegato dal collega. Emanuele Baiocchini ha approfondito il tema legato al calciomercato Juve. Sono due i casi citati dal giornalista nel suo intervento ai microfoni e alle telecamere di Sky Sport: uno di questi riguarda certamente il futuro di Randal Kolo Muani, che ha messo a segno una doppietta importante contro l’Al Ain. Stando a quanto asserito dal collega, le speranze di vedere il numero 20 ancora vestito di bianconero sono praticamente ridotte all’osso. Ciò che rende sicuro Baiocchini in questo senso è il costo dell’operazione: il PSG, infatti, vorrebbe monetizzare almeno 40 milioni di euro per non fare una minusvalenza pesante a bilancio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com