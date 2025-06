Kolo Muani a Mediaset | Siamo partiti bene e siamo contenti Futuro? Sinceramente sono felice qui spero di restare Su Tudor…

Kolo Muani, protagonista al Mondiale per Club con un'esordio convincente contro l'Al Ain, ha espresso entusiasmo e fiducia nel proprio percorso. Le sue parole, rilasciate a Sport Mediaset, riflettono la soddisfazione di aver iniziato bene e la determinazione a continuare su questa strada. Siamo partiti bene e siamo contenti: ora dobbiamo mantenere alta la concentrazione e puntare alla vittoria finale.

Kolo Muani a Mediaset: le dichiarazioni del centravanti francese dopo l’esordio di stanotte contro l’Al Ain al Mondiale per Club. Ecco cosa ha detto. Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel post-partita di Al Ain Juve: tutte le sue dichiarazioni dopo il match d’esordio al Mondiale per Club. RISULTATO – « Non è mai facile fare un 5-0. Siamo partiti bene e siamo contenti, ora dobbiamo giocare altrettanto bene anche nella seconda partita. Siamo già pronti per concentrarci su questo » MVP – « Sì, sono felice di questo premio ma quello che conta sempre è la squadra. Siamo contenti di aver iniziato così » DOVE ARRIVERÀ LA JUVE – « Sì, la Juventus è un grande club, vogliamo sempre dare il meglio per questa maglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com