Kolo Muani a DAZN | Sono contento di giocare con i miei compagni Ecco il mio obiettivo in questo Mondiale per Club

Kolo Muani si mostra entusiasta dopo il suo debutto al Mondiale per Club, sottolineando la sua gioia nel condividere il campo con i compagni e l’obiettivo di continuare a migliorare. Le sue parole trasmettono determinazione e spirito di squadra, fondamentali in un torneo così prestigioso. Con questo entusiasmo, Muani si prepara alla prossima sfida, pronto a dare il massimo e a portare avanti le ambizioni del team.

Kolo Muani ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni del calciatore sul match. Randal Kolo Muani ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita di Al Ain Juve: tutte le dichiarazioni sul match d’esordio al Mondiale per Club. PAROLE – «Sono molto felice di aver segnato due gol e di aver vinto, siamo pronti per la prossima partita. Buona condizione fisica? Sì, abbiamo chiuso la stagione in buona condizione e sono contento di giocare con i miei compagni. Perché non sorrido? Sono contento, ogni giorno sorrido. Obiettivo al Mondiale? Voglio solo giocare bene con i miei compagni e spero di segnare». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com