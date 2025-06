Koinè dona tre defibrillatori pediatrici a Cavriglia

In un gesto di grande solidarietà e attenzione alla sicurezza dei più piccoli, Koin232 ha donato tre defibrillatori pediatrici ai poli educativi di Cavriglia. Questa iniziativa, frutto degli incontri con il professor Stefano Stagi, rappresenta un passo importante per garantire un ambiente protetto e pronto a intervenire in emergenze. Un atto che testimonia come la collaborazione tra enti e istituzioni possa fare la differenza nella vita di bambini e comunità.

Tre defibrillatori esterni automatici pediatrici sono stati donati da parte della Cooperativa Koinè ai poli educativi 0-6 di Cavriglia. È questa una delle iniziative finali della serie di incontri tenuti dal professor Stefano Stagi, associato di pediatria dell'Università degli Studi di Firenze e.

