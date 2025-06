Kipin Il biglietto da visita digitale che salva alberi e connette persone

Kipin, il biglietto da visita digitale che salva alberi e connette persone, rappresenta la fusione perfetta tra innovazione tecnologica, sostenibilità ed identità aziendale. In un mondo in rapida evoluzione, Kipin riduce l'impatto ambientale e potenzia le relazioni professionali, offrendo uno strumento intelligente e completo. La rivoluzione digitale è già in atto: scopri come Kipin può trasformare il modo in cui condividi e vivi il networking.

In un mondo sempre più connesso e digitale, anche il gesto più semplice, come quello di consegnare un biglietto da visita, sta subendo una profonda trasformazione. Ma cosa succede quando innovazione tecnologica, attenzione all'ambiente e cura per l'identità aziendale si incontrano? Nasce Kipin, una piattaforma che sta rivoluzionando il concetto di biglietto da visita, trasformandolo in uno strumento intelligente, completo, sostenibile e perfettamente integrabile nei flussi aziendali. Kipin non è solo un prodotto, è una visione.. Dietro l'idea c'è Cristiano Vitolo, sviluppatore appassionato fin dall'età di dieci anni, che dopo anni di esperienza tra web agency, multinazionali e startup ha deciso di creare qualcosa che potesse fare la differenza, non solo nella sua vita, ma nel mondo intero.

