Kimi Antonelli dopo l’esame di maturità | Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due

Kimi Antonelli, giovane talento italiano della Formula 1, sta affrontando con determinazione gli esami di maturità all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno. Tra insidie e sogni, si domanda: è meglio un 100 alla maturità o conquistare il podio in Austria? Due traguardi, due sfide, entrambe simboli di eccellenza. Ma quale di questi obiettivi rappresenta davvero il successo più grande? La risposta vi sorprenderà.

Kimi Antonelli, pilota italiano di F1 sta sostenendo gli esami di maturità all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, al termine della prima prova ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cornisti presenti. Antonelli indossa una maglietta nera a girocollo e a maniche corte, un pantalone grigio. Ha lo zaino in spalla. «Ero abbastanza teso per oggi. Il tempo per prepararmi non è stato tantissimo». Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? «Tutti e due». Esce sorridente, intorno alle13, Andrea Kimi Antonelli. «Ho fatto del mio meglio, adesso aspettiamo i risultati» Dün Kimi Antonelli’nin s?navlar? bitmi?. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Kimi Antonelli dopo l’esame di maturità: «Meglio 100 alla maturità o il podio in Austria? Tutti e due»

