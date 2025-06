Kim lancia missili gli Usa muovono i caccia | così si può aprire un nuovo fronte dell' escalation

In un clima di crescente tensione, Kim Jong-un ha lanciato oltre 10 razzi da Sunan, vicino a Pyongyang, mentre gli Stati Uniti rispondono muovendo i caccia. Questa escalation rischia di aprire un nuovo fronte nel delicato equilibrio della regione. La situazione si fa sempre più intricata, e il mondo osserva attentamente ogni mossa. Come evolverà questa crisi?

Nelle ultime ore Pyongyang ha lanciato oltre 10 razzi multipli da Sunan, non distante dalla capitale del Paese, in direzione nord-ovest. Le mosse di Kim e le esercitazioni militari di Usa, Corea del Sud e Giappone.

