Khamenei coinvolgimento Usa mostra debolezza dei sionisti

Le parole di Khamenei mettono in luce un elemento chiave nel delicato equilibrio geopolitico: la percezione di forza o debolezza può influenzare profondamente le mosse dei poteri coinvolti. La recente dichiarazione del leader iraniano evidenzia come l’intervento degli Stati Uniti, alleati di Israele, possa essere interpretato come un segnale di crisi e vulnerabilità. In questo scenario, la determinazione della nazione iraniana diventa fondamentale per plasmare il corso degli eventi, dimostrando che...

"Il fatto stesso che gli americani, amici del regime sionista, siano entrati in scena e stiano dicendo queste cose è un segno della debolezza e dell'incapacità di quel regime". Lo ha affermato la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, nel contesto del conflitto tra Israele e la Repubblica islamica. "Vorrei dire alla nostra cara nazione che se il nemico percepisce che lo temete, non vi lascerà andare. Continuate a comportarvi come avete fatto finora, continuate a comportarvi con forza", ha aggiunto il leader iraniano in un messaggio su X.

