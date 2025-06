Kevin Feige conferma che I Fantastici Quattro porteranno direttamente a Doomsday

Kevin Feige, il visionario capo dei Marvel Studios, ha sorpreso i fan annunciando che i Fantastici Quattro porteranno direttamente a Doomsday, un evento epocale nel Marvel Cinematic Universe. Durante la presentazione al CineEurope, il suo entusiasmo ha acceso le speranze di molti, sottolineando come questa saga prometta di rivoluzionare l’universo Marvel. Prepariamoci a un nuovo capitolo emozionante che cambierà tutto: i prossimi film ci terranno con il fiato sospeso fino alla grande rivelazione finale.

Un nuovo trailer di I Fantastici Quattro: Gli Inizi è stato proiettato ieri durante la presentazione Disney al CineEurope, con le presentazioni del capo dei Marvel Studios Kevin Feige. In questa occasione, Kevin Feige “ha anticipato che le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso a Londra” e ha confermato che “gli eventi di F4 porteranno direttamente a Doomsday”. Non è una informazione del tutto inaspettato, ovviamente, ma è piuttosto sorprendente che qualsiasi dirigente Marvel, in particolare Feige, sia così aperto su quello che sembra essere un punto di svolta piuttosto importante nella trama. 🔗 Leggi su Cinefilos.it