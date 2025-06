Kazakistan | scopriamo momenti chiave del viaggio del presidente Xi

Il viaggio di Xi Jinping in Kazakistan si è rivelato un momento cruciale per rafforzare i legami tra Cina e Asia centrale. Dal secondo Vertice Cina-Asia centrale agli incontri con i leader regionali, ogni istante ha sottolineato l’impegno verso una cooperazione più stretta e duratura. Scopriamo insieme i momenti salienti di questa visita strategica e le sue implicazioni per il futuro della regione. Per saperne di più, clicca sul link e lasciati coinvolgere.

Il presidente cinese Xi Jinping ha concluso il suo viaggio di tre giorni ad Astana, in Kazakistan, dove ha partecipato al secondo Vertice Cina-Asia centrale e ha incontrato i leader dell’Asia centrale. Ecco alcuni dei momenti salienti del suo fruttuoso viaggio. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma628736662873662025-06-19kazakistan-scopriamo-momenti-chiave-del-viaggio-del-presidente-xi Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Kazakistan: scopriamo momenti chiave del viaggio del presidente Xi

In questa notizia si parla di: viaggio - kazakistan - momenti - presidente

Meloni in Kazakistan, accordi per oltre 4 mld euro, cooperazione su materie rare; Kazakistan, Meloni ad Astana: “Siglate intese che guardano al futuro; Meloni in Kazakistan, siglate 8 intese: accordi per 4 miliardi.

Xi Jinping arriva in Kazakistan per il summit Cina-Asia Centrale - (askanews) – Le immagini – diffuse dall’emittente pubblica cinese CCTV – mostrano l’arrivo del presidente cinese Xi Jinping in Kazakistan, dove partecipa al secondo summit della Cina- Scrive askanews.it

Mattarella ad Astana incontra presidente Kazakistan Tokayev - Il capo dello Stato ha fatto tappa ad Astana proveniente da Hiroshima, ultima città visitato nel suo lungo viaggio in ... Secondo msn.com