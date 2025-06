Katz | Khamenei non può continuare ad esistere

La tensione tra Iran e Israele si intensifica, con il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che lancia un messaggio durissimo. Paragonando Khamenei a un “moderno Hitler”, Katz sottolinea che la sua presenza rappresenta una minaccia esistenziale. La sua dichiarazione apre nuovi scenari di conflitto e rafforza la determinazione di Israele a impedire ulteriori destabilizzazioni nella regione. La questione rimane critica: quale sarà il passo successivo?

"Un dittatore come Khamenei, che è a capo dell'Iran e ha inciso sulla sua bandiera la distruzione di Israele, non può continuare ad esistere". Lo ha affermato il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, che ha definito la Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, "il moderno Hitler", aggiungendo che "impedire la sua esistenza è uno degli obiettivi dell'operazione". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Katz: "Khamenei non può continuare ad esistere"

