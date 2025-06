Katz | Khamenei non può ancora esistere

In un discorso acceso, il ministro israeliano Katz ha dichiarato che Khamenei, guida suprema dell'Iran, "non può continuare ad esistere" a causa delle sue azioni e delle sue minacce. La tensione tra Israele e Iran si fa sempre più palpabile, con il timore di un’escalation militare. La questione pone una sfida cruciale per la regione e il mondo intero, lasciando aperto il futuro di questo confronto che rischia di andare oltre i confini diplomatici.

14.32 La Guida Suprema iraniana Khamenei "non può continuare ad esistere". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Katz a Kolon, sobborgo di Tel Aviv colpito dai missili lanciati dall'Iran. "Khamenei dichiara apertamente di voler distruggere Israele", lo considera "un obiettivo". E "non può essere autorizzato a continuare ad esistere un uomo simile", ha aggiunto Katz. Il ministro israeliano ha definito Khamenei "dittatore", "il moderno Hitler". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

